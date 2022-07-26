Анкара, , 09:45 — REGNUM Делегации России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в национальных валютах, пишет 26 июля газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Россия и Турция © ИА REGNUM

«Технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. В рамках документа, в частности, Москва и Киев договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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