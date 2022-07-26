Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, не стесняясь в выражениях, отозвался о главе фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украине Давиде Арахамии, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Давид Арахамия President.gov.ua

«Кто такой Арахамия, все очень хорошо знают. Что касается санкций, то единственный, против кого будут введены санкции, — это сам Арахамия, и украинский народ наложит на него санкции за всё то, что он принёс на Украину. Арахамия ответственен за многие вещи. Я легко могу сказать, что Арахамия — не мужчина, и я не собираюсь комментировать его заявления».

Напомним, что Арахамия заявил, что Кобахидзе является сыном сотрудника советского КГБ.