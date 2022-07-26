Тбилиси, 26 июля 2022, 14:10 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, не стесняясь в выражениях, отозвался о главе фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украине Давиде Арахамии, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».
«Кто такой Арахамия, все очень хорошо знают. Что касается санкций, то единственный, против кого будут введены санкции, — это сам Арахамия, и украинский народ наложит на него санкции за всё то, что он принёс на Украину. Арахамия ответственен за многие вещи. Я легко могу сказать, что Арахамия — не мужчина, и я не собираюсь комментировать его заявления».
Напомним, что Арахамия заявил, что Кобахидзе является сыном сотрудника советского КГБ.