Москва, 26 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Столбики термометров в Москве 26 и 27 июля могут подняться до +31 градуса. Об этом заявили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29-31°С», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали москвичам избегать перегревов на солнце, носить одежду светлых тонов, использовать головные уборы и пить больше воды.