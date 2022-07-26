Ульяновск, 26 июля 2022, 09:44 — REGNUM Ульяновская область окажет помощь в восстановлении Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР). В настоящее время готовится соответствующее соглашение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля заявил губернатор Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона.
Открывая обсуждение, глава региона подчеркнул, что «важным элементом нашей работы сейчас является помощь территории» ЛНР.
Губернатор также добавил, что 25 июля в Ульяновске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Лутугинского района. Он призвал неравнодушных граждан и предприятия присоединиться к инициативе и «оказать помощь нашим соотечественникам».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Ульяновской области на Донбасс было отправлено несколько партий гуманитарной помощи.
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