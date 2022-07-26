Ульяновск, , 09:44 — REGNUM Ульяновская область окажет помощь в восстановлении Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР). В настоящее время готовится соответствующее соглашение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля заявил губернатор Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона.

Очередная партия гуманитарной помощи беженцам из Донбасса https://ulgov.ru

Открывая обсуждение, глава региона подчеркнул, что «важным элементом нашей работы сейчас является помощь территории» ЛНР.

«В настоящий момент готовится соглашение о сотрудничестве Ульяновской области с подшефным Лутугинским районом. Сейчас там работают наши специалисты. Отмечу, что помощь оказывается без привлечения средств областного бюджета», — сказал Алексей Русских.

Губернатор также добавил, что 25 июля в Ульяновске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Лутугинского района. Он призвал неравнодушных граждан и предприятия присоединиться к инициативе и «оказать помощь нашим соотечественникам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Ульяновской области на Донбасс было отправлено несколько партий гуманитарной помощи.

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