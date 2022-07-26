Ульяновск, 26 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ульяновская область окажет помощь в восстановлении Лутугинского района Луганской Народной Республики (ЛНР). В настоящее время готовится соответствующее соглашение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля заявил губернатор Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона.

https://ulgov.ru Очередная партия гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Открывая обсуждение, глава региона подчеркнул, что «важным элементом нашей работы сейчас является помощь территории» ЛНР.

«В настоящий момент готовится соглашение о сотрудничестве Ульяновской области с подшефным Лутугинским районом. Сейчас там работают наши специалисты. Отмечу, что помощь оказывается без привлечения средств областного бюджета», — сказал Алексей Русских.

Губернатор также добавил, что 25 июля в Ульяновске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Лутугинского района. Он призвал неравнодушных граждан и предприятия присоединиться к инициативе и «оказать помощь нашим соотечественникам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Ульяновской области на Донбасс было отправлено несколько партий гуманитарной помощи.