Тверь, 26 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Реестры для получения бесплатной школьной формы создают в Тверской области. Реестры получателей должны быть сформированы к 1 августа, а с 10 августа начнётся выдача формы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Школьная форма

Школьную форму бесплатно в Тверской области предоставляют детям из многодетных семей, вне зависимости от уровня дохода семьи. Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора и в рамках национального проекта «Демография».

Ранее форму выдавали лишь ученикам первых — пятых классов, а с нового учебного года бесплатной формой обеспечат всех школьников из многодетных семей.

Списки учащихся на получение формы формируются в июне–июле, затем они поступают в Центр выплат «Тверская семья». После сверки информация направляется на Тверскую швейную фабрику, где ведется пошив одежды.

В комплект для мальчиков, учащихся 3-11 классов, входит галстук, три сорочки — белая и две голубые, пиджак и брюки. Для школьников первых — третьих классов выдаются еще одни брюки. Ученицам 3-11 классов выдаются жакет, юбка и три сорочки — две белые и одна розовая. В комплект для девочек-учащихся первого — третьего классов добавлены жабо и сарафан, а для учениц четвёртых - пятых классов вместо сарафана включен жилет. Все ткани соответствуют ГОСТам.

Отметим, что в 2020 году бесплатную школьную форму получили 11 784 ребенка, в 2021 году — 13 062 ребенка.