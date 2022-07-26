Южно-Сахалинск, , 09:43 — REGNUM Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки 26 июля Боинга-777 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет

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Самолёт, летевший из Москвы с 13 членами экипажа и 386 пассажирами на борту, был вынужден аварийно приземлиться в аэропорту пункта назначения. По предварительной версии, одно из колёс левой стойки шасси было спущено. Экипаж смог благополучно посадить самолёт, никто не пострадал.

На месте авиапроисшествия работает транспортный прокурор. Также информация об аварийной посадке будет направлена Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске 26 июля аварийно приземлился Боинг-777 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы.