* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 26 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар в уезде Бахарак произошло столкновение между пуштунским и узбекским командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Абул Хасан, узбекский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был оскорблён пуштунским командиром этой группировки.

По словам источников, после словесной перепалки в расположении армейской бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они схватились за оружие, но узбекский командир и двое его телохранителей были обезоружены. После этого все трое были жестоко избиты и помещены в санчасть бригады на лечение.

После этого инцидента узбекские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в конфронтацию с пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обратились к губернатору талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре с просьбой разрешить конфликт.

Напомним, сообщения о конфликтах между командирами и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар поступали и ранее.