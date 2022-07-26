Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Воздух 26 июля в Санкт-Петербурге прогреется до +28 градусов перед похолоданием, предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге

По его словам, похолодание в Петербурге и Ленинградской области ожидается с 27 июля. Температура воздуха постепенно понизится к выходным дням до +18…+20 градусов, подует северный ветер, пойдут дожди и грозы.

«Холодный атмосферный фронт ожидается уже завтра. Санкт-Петербург он будет проходить в первой половине дня, так что все дожди должны закончиться к обеду. Восточные районы Ленинградской области фронт пройдет во второй половине дня, где еще будет тепло, поэтому ливни с грозами там вероятнее», — уточнил синоптик.

Александр Колесов отметил, что похолодание в Петербурге будет недолгим. Уже со следующей недели, в первые дни августа, в город на Неве придет антициклон с сухой и теплой погодой.