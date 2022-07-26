Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В Ростовской области действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Ливень Sochi.ru

Местами по Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 27 июля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее залповые дожди обрушились на соседний регион — Краснодарский край. Из-за ливней в городе-курорте Сочи был объявлен режим ЧС. Известно, что погибла одна женщина, спасти удалось десятки человек, в том числе детей. Разгул стихии повредил десятки автомобилей.