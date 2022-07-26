Миасс, Челябинская область, 26 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Жительница Миасса Челябинской области лишилась 620 тыс. рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Пострадавшей оказалась гражданка 1970 года рождения. Неизвестные представились сотрудниками полиции и банка и убедили перевести деньги на «безопасный» счёт.

Когда потерпевшая закончила все манипуляции, то поняла, что ее обманули. В полиции по её заявлению завели уголовное дело о мошенничестве.