Уфа, 26 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с американским нападающим Александром Хмелевским. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

Отмечается, что соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один год.

Хмелевский выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». В НХЛ он провёл 24 матча, в которых отметился 10 результативными передачами.

Также он является бронзовым призёром чемпионата мира — 2021 и серебряным призером молодежного чемпионата мира — 2019.