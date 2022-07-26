* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Появляется всё больше свидетельств того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют мальчиков для сексуальных утех. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой Washington Examiner.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Автор материала со ссылкой на свои источники сообщил, что командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут иметь при себе до пяти мальчиков, которые служат танцорами и объектами сексуальных домогательств.

Бет Бейли написала в этой статье, что с тех пор, как в прошлом году к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дети и подростки в Афганистане всё чаще становятся жертвами голода, ранних браков, торговли органами и стихийных бедствий.

В статье цитируются слова претендента на получение американской «специальной иммиграционной» визы, который написал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут десятилетних мальчиков в свои офисы и на контрольно-пропускные пункты в качестве охранников и солдат.

Бейли процитировала женщину, подавшую заявление на получение иммиграционной визы, и написала, что только в северных провинциях Афганистана сотни мальчиков были похищены на улице, в магазинах, мастерских и даже из своих домов.

«Некоторых из них заставляют воевать, а из других делают танцоров», — добавила она.

Многие семьи скрывают факт похищения их сыновей, потому что это считается для них большим позором.

Афганский респондент рассказал, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитил племянника его друга, таджика, вскоре после августа прошлого года в одной из северных провинций Афганистана. Отец мальчика считает, что его сына, которому 15 лет, используют для бача-бази. Он говорит, что у него нет возможности освободить сына.

Согласно этому заявителю на получение иммиграционной визы, мальчик танцует в женской одежде на вечеринках. Он утверждает, что их заставляют сексуально удовлетворять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В статье говорится, что большая часть населения северных провинций Афганистана принадлежат к непуштунским этническим группам, и некоторые из них активно воюют в рядах Фронта национального сопротивления против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению автора статьи, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут начать геноцид, похищая детей из этих этнических меньшинств, использовать их в войне с Фронтом сопротивления или жестоко обращаться с ними и убивать по достижении совершеннолетия.

Автор также представил фотографии и видеоролики, демонстрирующие «использование» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мальчиков. В материале отмечается, что доказательства, фото и видео свидетельствуют о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют их в бача-бази. Washington Examiner также поделилась ссылками на некоторые из этих видео.

При первом правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бача-бази каралось смертью, но после повторного прихода к власти группировка не проводит чёткой политики в этой сфере.

Бет Бэйли, автор статьи, пишет, что недавний отчёт ООН о нарушениях прав человека в Афганистане ставит под сомнение контроль лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над своими подчинёнными.

Напомним, бача-бази (с фарси — буквально «играть с мальчиками») — это вид сексуального рабства и детской проституции, вовлекающий мальчиков допубертатного возраста в исполнение эротических танцев в женском образе перед клиентами, которые могут также «купить» исполнителя для сексуального удовлетворения. Основные регионы распространения бача-бази — Афганистан и Пакистан.

Частично явление бача-бази вызвано строгостью афганских нравов в отношении общения между полами: мужчине запрещено говорить с женщиной, не являющейся близкой родственницей, до того как он сделает ей предложение о свадьбе. В Афганистане распространена пословица «женщины для детей, мальчики для удовольствия», поэтому бачи могут жить вместе со своими «хозяевами» даже после женитьбы последних.

В 1996–2001 годах, в период первого правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бача-бази было строго запрещено из-за гомосексуального подтекста и исполнения запрещённой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) музыки. В Афганистане бизнес бача-бази расцвёл после падения режима »Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году, многие мужчины держали бачей как показатель достатка и статуса.

В 2021 году, после второго прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, было объявлено, что на территории Исламского Эмирата Афганистан бача-бази будет караться смертной казнью.