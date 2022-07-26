Донецк, 26 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Донецкую Народную Республику полностью освободят от украинских войск до конца августа 2022 года. Об этом 26 июля сообщил первый замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Dnr-online.ru Даниил Безсонов

В эфире проекта «Соловьёв Live» Безсонов рассказал, что примерно за месяц всю территорию республики ждёт освобождение.

«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал он.