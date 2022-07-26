Якутск, 26 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В посёлке Черский Нижнеколымского района Якутии администрация выплатит моральный ущерб ребёнку, которого покусала собака. Животное напало на несовершеннолетнего, когда он пытался войти в подъезд своего дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Dineshraj Goomany Собака

Читайте также: Покусанные собаками жители Приамурья получили 200 тыс. рублей компенсаций

Инцидент произошёл в мае. Права ребёнка защищала прокуратура. Суд удовлетворил её требования о взыскании средств с органа местного самоуправления. Сумма компенсации морального вреда составила 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с органов власти взыскали почти 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда жителям, на которых напали безнадзорные собаки. Обращались за компенсациями жители городов Благовещенск, Райчихинск, Свободный, а также Завитинского и Константиновского районов.