Элиста, , 09:33 — REGNUM В Калмыкии растёт число заражений коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19. Так, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 30 человек, выписаны с выздоровлением четыре ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 26 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в действующем инфекционном стационаре получают 45 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 52 240 носителей коронавируса, вылечились 51 047 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.