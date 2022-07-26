Москва, , 09:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять основных причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Первая причина — в том, что американская валюта не обеспечена реальными товарами и энергоресурсами, печатный станок ничем не сдерживается, отметил Володин.

Вторая — доллар используется как инструмент политической борьбы, третья — изменения геополитического характера, четвертая — нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними, пятая — цикличность истории, рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

Парламентарий также обратил внимание на то, что каждой мировой валюте отведен свой период, в среднем он длится сто лет.

В этой связи Володин ожидает, что на смену доллару придет новая валюта, и это не евро. Речь идет о валюте государств с суверенными экономиками.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, китайская валюта юань сохранила свои позиции в качестве пятой наиболее активной валюты для глобальных платежей по стоимости в мае с большей долей, сообщило Общество всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT).

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