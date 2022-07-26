Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Лидеры трёх оппозиционных партий Грузии собрались в Тбилиси для обсуждения законопроектов по проведению реформ, необходимых для того, чтобы страна получила статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Анатолий Соколов. Заговорщики

По данным журналистов, альтернативные группы по реформам, которые действуют в обход официальных властей, создали партии «Единое национальное движение», «Стратегия Строителя» и «Лело». На встречу также пригласили представителей международных неправительственных организаций (НПО). Обсуждение начали с избирательной реформы и законопроектов по вопросам правосудия.

Напомним, 1 июля председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства. По всем реформам, которые требуют в ЕС, будут созданы комиссии при парламенте, в которые включат представителей «Мечты», оппозиционных партий и НПО. В большинстве оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и будут добиваться создания «правительства национального согласия», которое и должно провести реформы.