Москва, , 09:34 — REGNUM По ряду критически важных вопросов для малых и средних предприятий нужно усовершенствовать законодательство и провести налоговую реформу, считает глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

«Налоговая реформа давно назрела — это касается и НДС, и оборотных налогов. Уже есть шаг навстречу — введение АУСН. Это новый налоговый режим для микропредприятий, численностью до пяти человек и оборотом до 60 миллионов рублей. Считаю, что каждому бизнесу нужен свой налоговый режим: микро, малому, среднему и крупному — четыре режима с существенными отличиями», — отметил Дёмин в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает, что это решение не одного месяца и, возможно, понадобится несколько лет.

«Всё это должно происходить не в вакууме — нужно не только перестраивать «с нуля», но и совершенствовать действующее законодательство по ряду критически важных для МСП вопросов. Первой попыткой было принятие законопроекта о сокращении времени оплаты договора по 223-ФЗ с 15 до 7 дней. Устранение кассовых разрывов — важный момент для малого бизнеса, и сейчас идёт работа по всем направлениям, чтобы бизнес мог работать, зарабатывать и расти», — добавил Дёмин.