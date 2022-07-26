Тайбэй, 26 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Уровень безработицы на Тайване вырос до 3,74% в июне, установив новый максимум с ноября 2021 года, сообщило статистическое агентство острова, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

В общей сложности 442 000 человек на острове стали безработными в июне, что на 8 000 или 1,87% больше, чем в прошлом месяце, сообщило агентство. Уровень безработицы за последние шесть месяцев в среднем составил 3,66%, что на 0,27 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года, добавило агентство.

Поскольку новые выпускники начали искать работу в июне, рост уровня безработицы был частично объяснен сезонным эффектом, сообщило агентство. Кроме того, многие компании были вынуждены сократить или даже закрыть свой бизнес из-за затянувшейся эпидемии COVID-19 на острове.

Между тем, 11 372 000 человек на острове нашли работу в июне, что немного больше, чем в прошлом месяце, в то время как средний показатель за первую половину этого года составил11 422 000, снизившись на 0,37% в годовом исчислении, по данным агентства.