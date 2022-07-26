Москва, 26 июля 2022, 09:30 — REGNUM Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой внедрить профессиональные патенты для лиц, которые организуют и проводят авторские туристические мероприятия, а также путешествия. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Туризм
Туризм
Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По его словам, набирают популярность авторские поездки, проходящие в стороне от массового турпотока. Например, далеко в горах, лесах, степях или на островах. И такие мероприятия чаще всего организуются дистанционно, на доверии сторон. Крупник отметил отсутствие контроля со стороны госорганов и надзорных ведомств, что иногда приводит к конфликтам сторон.

В этой связи депутат просит Догузову для наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России «рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий».

Он считает, что нововведение поможет сократить количество конфликтных ситуаций между сторонами и станет «знаком качества» при выборе поездки.