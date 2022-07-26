Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой внедрить профессиональные патенты для лиц, которые организуют и проводят авторские туристические мероприятия, а также путешествия. Об этом сообщаетRT со ссылкой на копию обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

По его словам, набирают популярность авторские поездки, проходящие в стороне от массового турпотока. Например, далеко в горах, лесах, степях или на островах. И такие мероприятия чаще всего организуются дистанционно, на доверии сторон. Крупник отметил отсутствие контроля со стороны госорганов и надзорных ведомств, что иногда приводит к конфликтам сторон.

В этой связи депутат просит Догузову для наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России «рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий».

Он считает, что нововведение поможет сократить количество конфликтных ситуаций между сторонами и станет «знаком качества» при выборе поездки.