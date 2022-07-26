Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что несмотря на проведенное лечение, его состояние не улучшилось, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Аласания считает, что трёхмесячное лечение в клинике не улучшило состояния здоровья Саакашвили. По её словам, Саакашвили плохо себя чувствует, почти не двигается и предпочитает лежать. Аласания сказала, что ей пока неизвестны результаты последнего обследования Саакашвили. Она посетовала, что американским врачам, для того чтобы лечить экс-президента, требуется грузинская лицензия, а её получение займёт много времени.

Напомним, что Михаил Саакашвили после проведённых им голодовок находится в частной тбилисской клинике «Меламед».