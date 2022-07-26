Тбилиси, 26 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что, несмотря на проведенное лечение, его состояние не улучшилось, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Аласания считает, что трёхмесячное лечение в клинике не улучшило состояния здоровья Саакашвили. По её словам, Саакашвили плохо себя чувствует, почти не двигается и предпочитает лежать. Аласания сказала, что ей пока неизвестны результаты последнего обследования Саакашвили. Она посетовала, что американским врачам, для того чтобы лечить экс-президента, требуется грузинская лицензия, а её получение займёт много времени.

Напомним, что Михаил Саакашвили после проведённых им голодовок находится в частной тбилисской клинике «Меламед».