Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области в результате нашествия непарного шелкопряда уничтожено более 2 тыс. гектаров лесных территорий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля заявил на штабе по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе обсуждения текущих вопросов глава Ульяновской области отметил, что в ряде районов «фиксируется нашествие» непарного шелкопряда.

«По последней информации, уничтожено более 2 тыс. гектаров территории региона. Таких масштабов не было за последние десять лет», — сказал Алексей Русских.

Министр природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина добавила, что основными очагами распространения непарного шелкопряда стали Новомалыклинский и Мелекесский районы. Она подтвердила по итогам мониторинга, что «общий объём поражения составил порядка 2 тыс. гектаров»:

«Мы расставили ловушки. В сентябре–октябре проведём превентивные мероприятия по извлечению кладок яиц и на следующий год в весенний период на средства федерального бюджета (заявку уже подали в Рослесхоз) проведём уже непосредственно санитарную обработку всей территории».

Как сообщало ИА REGNUM, непарный шелкопряд является одним из наиболее распространённых вредителей леса.

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