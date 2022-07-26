Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM За сутки в Россию прибыли более 20 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 26 июля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. Особое положение было объявлено в связи с наплывом беженцев из Донбасса. За этот период в Россию прибыли более 2 млн человек.