Фокино, Приморский край, 26 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Фокино суд вынес приговор убийце и расчленителю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУСК РФ по Приморскому краю.

Надевают наручники

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В ходе следствия и в суде установлено, что в июне 2021 года между обвиняемым и его 64-летней супругой возник бытовой конфликт, в ходе которого он избил женщину, удары по телу и голове наносил до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаков жизни. После убийства фигурант ушел из дома, а когда вернулся через несколько дней, решил расчленить тело и скрыть следы преступления.

Часть останков он выкинул в мусорные баки, остальные части тела оставались дома в ванной, до момента пока дверь в квартиру не взломали полицейские, и не застали расчленителя врасплох.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в производство Оренбургского областного суда поступило уголовное дело в отношении жителя Орска, обвиняемого в убийстве с последующим расчленением трупа жертвы.