Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве заработал новый специальный сервис для помощи государственным и муниципальным заказчикам, сообщается на портале мэра столицы.

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Сервис помогает госзаказчикам подготовить документацию определить необходимый им метод расчета начальной (максимальной) цены контрактов, уточнить список необходимых документов и т.д.

На сайте представлено семь часто применяемых методов расчета максимальной цены контрактов. В дальнейшем база будет расширяться. Также в сервисе можно запросить обратный звонок эксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве около 70% всех государственных и муниципальных закупок производятся по стандартизированной форме.

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