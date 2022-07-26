Краснодар, 26 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Церемония перезахоронения останков 62 советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну, состоялась в селе Кеслерово Крымского района Краснодарского края — на территории воинского мемориала «Братская могила 477 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками». Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края На Кубани перезахоронили останки 62 советских воинов

«В Крымском районе увековечили память 62 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также в ходе экспедиции, проходившей здесь с 19 по 25 июля, провели поисковые работы, в результате которых обнаружили останки 20 погибших красноармейцев», — сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Он сообщил, что в ходе поисковых работ было исследовано места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе. Поисковики обнаружили номерные детали и установили состав экипажей самолетов. Также было найдено более 200 мин, гранат, других неразорвавшихся снарядов. Опасные находки были переданы сапёрам Росгвардии.

Мероприятия VII Межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ» проходили с 19 по 25 июля в Крымском районе, работы проводились за счёт гранта президента РФ. Участниками экспедиции стали более 120 человек из 22 поисковых организаций Краснодарского края, а также 10 регионов России.