Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Американский актёр Пол Сорвино скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его дочь, актриса Мира Сорвино в своём аккаунте в Twitter.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мой отец, великий Пол Сорвино, скончался. Моё сердце разрывается на части — жизнь, полная любви, радости и мудрости с ним, закончилась», — написала Мира Сорвино. По словам агента актёра, он скончался у себя дома по естественным причинам.

ИА REGNUM напоминает, что Пол Сорвино снялся более чем в 120 проектах, 50 из которых были произведены в Голливуде. Наиболее известной работой актёра стала роль Пола Сисеро в картине Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990).

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