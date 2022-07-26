Уфа, , 09:30 — REGNUM Водителя автомобиля, который сбил несовершеннолетнего пешехода, разыскивают в Башкирии. Об этом 26 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Пешеходный переход

Он сообщил, что по предварительным данным, вечером 25 июля в г. Баймак на ул. Алибаева неустановленный водитель на автомобиле наехал на 14-летнего пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Севастьянов отметил, что в результате несовершеннолетний получил не совместимые с жизнью травмы.

«Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из озера извлекли затонувший автомобиль.