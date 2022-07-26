Якутск, , 09:27 — REGNUM Житель Ленского района Якутии с ограниченными возможностями здоровья лишился средств в сумме более одного миллиона рублей. Деньги у него похитил житель республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Хищение Publicdomainpictures.net

Средства были похищены с банковского счёта. Суд приговорил мужчину к возмещению ущерба, нанесённого инвалиду третьей группы. Якутянин осуждён на три года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница «Почты России» из Кобяйского района Якутии приговорена к штрафу за то, что использовала для своих целей пенсию умершего человека. Женщина присвоила 25 тыс. рублей и теперь заплатит 50 тыс. рублей штрафа.