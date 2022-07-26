Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Центральный район Санкт-Петербурга отправил гуманитарную помощь к 1 сентября для учащихся в школах Мариуполя. Об этом 25 июля сообщили в Telegram-канале «Центр. Новости».

Школьная форма Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Город-побратим получит более 800 кг гуманитарного груза от Северной столицы. Неравнодушные жители города приносили все необходимые вещи, которые могут понадобиться детям.

Большую часть помощи составили средства личной гигиены — 285 кг. Также город отправил детскую одежду. Школьники из Мариуполя получат школьную форму, которую затем смогут надеть в новом учебном году.

Помимо этого, петербуржцы приносили игрушки и книги, медикаменты и хозяйственные товары.

Напомним, что Санкт-Петербург поможет Мариуполю в новом учебном году тетрадями, ручками, учебниками и рюкзаками. Материалы для учёбы получат и старшеклассники.

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