Донецк, 26 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля боевики ВСУ совершили обстрел населённых пунктов Минеральное и Донецк.

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