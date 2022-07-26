Нур-Султан, , 09:21 — REGNUM В Казахстане резко выросло количество иностранных и внутренних туристов. Об этом говорится в отчёте министерства культуры и спорта республики за первую половину 2022 года, обнародованном 26 июля на сайте ведомства.

Набережная Астаны. Казахстан

«550 тыс. человек посетили Щучинско-Боровскую курортную зону, это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Всего за отчётный период объекты размещения туристов оказали услуги на сумму 26,3 млрд тенге (более 3 млрд рублей), что больше на 25,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Внутренних туристов в первом полугодии было 1,13 млн человек, что на 21,5%, чем годом ранее.

«Еженедельно в Казахстан прибывает не менее 11 тыс. иностранных туристов», — добавили в министерстве.

Стоит отметить, что в 2021 году в Казахстане зафиксировали 7 млн внутренних туристов. Это стало рекордным показателем для республики.