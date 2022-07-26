В Крыму продлён высокий уровень террористической опасности
Симферополь, 26 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Действие высокого уровня террористической опасности в ряде муниципалитетов Республики Крым продлён до 9 августа. О решении в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов. Также он введён для объектов министерства транспорта Крыма, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.
Глава региона подчеркнул, что обстановка в регионе остаётся спокойной и контролируемой.
Как сообщало ИА REGNUM, высокий — жёлтый — уровень террористической опасности на территории Крыма впервые ввели 11 апреля.