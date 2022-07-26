Новосибирск, 26 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Новосибирское правительство одобрило выделение из резервного фонда 30 миллионов рублей для поддержки хлебопекарных предприятий. Отмечается, что дополнительные средства позволят обеспечить повышенную ставку субсидирования. Теперь предприятия получат на каждый килограмм произведённого хлеба по 5 рублей возмещения, а не по 2,5 рубля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

В региональном правительстве уточнили, что из-за роста себестоимости производства рентабельность хлебопекарных предприятий заметно снизилась. Поддерживать низкую цену на хлеб им стало невыгодно. Для стабилизации цен на хлеб в Новосибирской области было решено увеличить ставку субсидирования по данной мере государственной поддержки, добавив к федеральным 2500 рублям за тонну столько же из бюджета области.

Для выплаты возмещения по увеличенной ставке необходимо дополнительно 60,3 млн рублей.