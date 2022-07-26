Анкара готова помогать в расчистке от мин Чёрного моря
Анкара, 26 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Турция готова помогать Украине с расчисткой коридоров для судов с зерном в Чёрном море. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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Ибрагим Калын
Он напомнил, что в начале конфликта киевские власти решили заминировать порт в Одессе из соображений безопасности.
«По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим», — сказал Калын в интервью CNN.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Стамбуле Украина, Россия, Турция и ООН подписали соглашение об открытии коридоров из Одесского порта для вывоз зерна.