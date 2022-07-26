Анкара, 26 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Турция готова помогать Украине с расчисткой коридоров для судов с зерном в Чёрном море. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Tahirselim2016 Ибрагим Калын

Он напомнил, что в начале конфликта киевские власти решили заминировать порт в Одессе из соображений безопасности.

«По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим», — сказал Калын в интервью CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Стамбуле Украина, Россия, Турция и ООН подписали соглашение об открытии коридоров из Одесского порта для вывоз зерна.