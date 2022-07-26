Благовещенск, 26 июля 2022, 09:18 — REGNUM Глава Амурской области Василий Орлов прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным документа о введении Дня среднего профессионального образования. Это решение он назвал правильным и своевременным, написал глава региона в своём телеграм-канале.
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Он пояснил, что в Амурской области для повышения востребованности профессионального образования прикладывают много усилий, в том числе открывают новые мастерские при ссузах, за последние три года в регионе их появилось 14.
Он также рассказал, что у студентов появилась возможность обучаться по новой программе в рамках нацпроекта «Профессионалитет». В рамках неё обучающиеся из Тынды могут выбрать одну специальность и получить сразу три профессии.
Как сообщало ИА REGNUM, в России 2 октября будет ежегодно отмечаться День среднего профессионального образования. Дату учредил президент страны Владимир Путин.