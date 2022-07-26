Благовещенск, 26 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Глава Амурской области Василий Орлов прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным документа о введении Дня среднего профессионального образования. Это решение он назвал правильным и своевременным, написал глава региона в своём телеграм-канале.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

Читайте также: Путин учредил в России День среднего профобразования

«Считаю, что нужно повышать престижность среднего профессионального образования на всех уровнях», — отметил Василий Орлов.

Он пояснил, что в Амурской области для повышения востребованности профессионального образования прикладывают много усилий, в том числе открывают новые мастерские при ссузах, за последние три года в регионе их появилось 14.

«В планах открыть ещё 12 подобных площадок. Они оснащены по последнему слову техники, немногие предприятия могут позволить себе такое оборудование», — пояснил губернатор.

Он также рассказал, что у студентов появилась возможность обучаться по новой программе в рамках нацпроекта «Профессионалитет». В рамках неё обучающиеся из Тынды могут выбрать одну специальность и получить сразу три профессии.

«Уделяем внимание и социально важным направлениям. Например, в этом году Амурский педагогический колледж открыл набор по направлению «Спорт», где будут готовить профессиональных тренеров по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, единоборствам», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 2 октября будет ежегодно отмечаться День среднего профессионального образования. Дату учредил президент страны Владимир Путин.