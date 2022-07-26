Лондон, , 09:12 — REGNUM Великобритания не готова к прямому вмешательству в конфликт на Украине, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Лиз Трасс Tom Witham

«Я не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт», — приводит Sky News ее слова в ходе теледебатов.

Вместе с тем она напомнила, что Британия стала первой европейской страной, направившей оружие Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании.

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