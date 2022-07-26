Лондон, 26 июля 2022, 09:12 — REGNUM Великобритания не готова к прямому вмешательству в конфликт на Украине, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.
Вместе с тем она напомнила, что Британия стала первой европейской страной, направившей оружие Киеву.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании.
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