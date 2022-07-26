Трасс исключила открытое вмешательство Британии в конфликт на Украине
Лондон, 26 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Великобритания не готова к прямому вмешательству в конфликт на Украине, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.
Tom Witham
Лиз Трасс
«Я не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт», — приводит Sky News ее слова в ходе теледебатов.
Вместе с тем она напомнила, что Британия стала первой европейской страной, направившей оружие Киеву.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании.
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