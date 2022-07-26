Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:12 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области владельца собаки отдали под суд за попытку убить человека. Преступление было совершено в вагоне трамвая, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд ИА REGNUM

По данным следствия, пассажир собаки сделал другому гражданину замечание из-за того, что его собака ехала без намордника и поводка. И в ответ получил ножевые ранения в спину и грудь.

Пострадавшему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь и он выжил. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.