* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 26 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана объявил о партизанском нападении на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Представив видеозапись и информационный бюллетень газете «8 Собх», фронт заявил, что нападение на лагерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было совершено ночью 25 июля в деревне Казак уезда Хеа Дуюм Кохистан.

Согласно заявлению Фронта сопротивления, в результате атаки трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, ещё двое получили ранения.

В информационном бюллетене ничего не было сказано о потерях сил самого фронта. Местные жители также подтверждают факт боестолкновения в этом районе.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих утверждений.