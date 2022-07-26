Иркутск, , 09:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 22 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8697 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 864 (+85 за сутки), хотя пару суток назад было +63.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 248 (-4 за сутки). В то же время выздоровели 293 409 пациентов (+74 за сутки).

Ещё 720 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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