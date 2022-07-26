Министр экономики Грузии: Страна не покупает санкционную российскую нефть
Тбилиси, 26 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили отрицает факты закупки грузинскими компаниями санкционной российской нефти, сообщает 25 июля грузиниский телеканал «Мтавари архи».
«Я хотел бы со всей ответственностью подчеркнуть, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия защищает санкции с максимальной ответственностью, в этой связи нет ни одного замечания в адрес Грузии. Нефть, закупаемая этими компаниями, не подпадает под санкции, многие европейские страны и многие страны международного сообщества покупают ту же нефть, и среди них в Грузии решения принимаются частными коммерческими компаниями с учетом существующей практики», — сказал Давиташвили.
Министр подчеркнул, что все решения по санкциям против России принимаются грузинскими государственными органами исключительно по согласованию со странами Запада.
Напомним, что оппозиционное «Единое национальное движение» обвинило грузинские компании и стоящее за ними грузинское правительство в значительном импорте российской нефти.