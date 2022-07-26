Тбилиси, 26 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили отрицает факты закупки грузинскими компаниями санкционной российской нефти, сообщает 25 июля грузиниский телеканал «Мтавари архи».

Roy Luck Цистерны с нефтепродуктами

«Я хотел бы со всей ответственностью подчеркнуть, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия защищает санкции с максимальной ответственностью, в этой связи нет ни одного замечания в адрес Грузии. Нефть, закупаемая этими компаниями, не подпадает под санкции, многие европейские страны и многие страны международного сообщества покупают ту же нефть, и среди них в Грузии решения принимаются частными коммерческими компаниями с учетом существующей практики», — сказал Давиташвили.

Министр подчеркнул, что все решения по санкциям против России принимаются грузинскими государственными органами исключительно по согласованию со странами Запада.

Напомним, что оппозиционное «Единое национальное движение» обвинило грузинские компании и стоящее за ними грузинское правительство в значительном импорте российской нефти.