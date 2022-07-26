Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Чувашии вступил в силу обвинительный приговор водителю, который устроил гонки в деревне со смертельным исходом: на скорости 140 км/ч он врезался в дерево и газопровод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около полуночи 15 августа 2021 года в одной из деревень Моргаушского района. По данным полиции, 30-летний судимый местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, решил показать знакомым возможности своего ВАЗ-21 124, однако не смог справиться с управлением автомобиля.

«На скорости порядка 140 км/ч машина врезалась в дерево, а затем в опору надземного газопровода, разорвавшись на две части», — говорится в сообщении МВД по Чувашии.

В результате происшествия один из пассажиров скончался на месте ДТП, второй знакомый получил тяжёлые травмы.

По словам старшего следователя Руслана Спиридонова, чьи слова приводят в полиции, обвиняемый пояснял, что не помнит обстоятельства аварии и кто был за рулём.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека»). Моргаушский районный суд признал мужчину виновным, назначив семь лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чебоксарском районе ушло в суд уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. Правоохранители тогда отмечали, что обвиняемый вину не признал.

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