Молдавия, , 09:10 — REGNUM Документы, положенные в основу независимости Молдавии, свидетельствуют о том, что республику сформировали как «второе румынское государство». Об этом в интервью «Известиям» сказал глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

«Декларация о независимости, постановление парламента, принятое в 90-м году, которые, по сути, говорят о том, что страна пытается сформировать абсолютно румынскую идентичность», — сказал приднестровский министр.

Он добавил, что в Молдавии с 2018 года официально не используется молдавский язык, госорганы перешли на румынский. Между Кишинёвом и Бухарестом до сих пор нет договора о границе. Кроме того, 1 млн молдавских граждан получили румынское гражданство.

Стоит отметить, что в Молдавии официально действует прорумынская националистическая партия унионистов AUR, которая выступает за вхождение республики в состав Румынии. Молдавский президент Майя Санду публично призналась, что имеет и румынское гражданство.