Пекин, , 09:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Байраму Бегаю в связи со вступлением в должность президента Албании, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Foreign and Commonwealth Office

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Албания поддерживают глубокую традиционную дружбу, добавив, что в последние годы, благодаря совместному строительству «Пояса и пути» и сотрудничеству между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы в качестве платформ, страны укрепили политическое взаимное доверие, укрепили политические коммуникации и продвинули практическое сотрудничество, что делает новый прогресс в двусторонних отношениях.

Он отметил, что придает большое значение развитию китайско-албанских отношений и готов работать с президентом Бегаем над углублением двусторонних обменов во всех областях и закреплением плодов взаимовыгодного сотрудничества на благо двух стран и их народов.