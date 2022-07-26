Пекин, , 09:05 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Драупади Мурму в связи с ее вступлением в должность президента Индии, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и Индия являются важными соседями, а здоровые и стабильные китайско-индийские отношения соответствуют фундаментальным интересам двух стран и их народов, а также способствуют миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.

Си Цзиньпин также сказал, что он придает большое значение китайско-индийским отношениям и готов работать с Мурму для укрепления политического взаимного доверия, углубления практического сотрудничества, надлежащего урегулирования разногласий и продвижения двусторонних связей в правильном направлении.